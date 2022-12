ユーロ圏インフレ、今後３－４カ月は現水準に－ＥＣＢ副総裁

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、ユーロ圏のインフレ率があと数カ月間は現在の水準にとどまるとの見方を示した。

デギンドス氏はマドリードで2日、「今後3ー4カ月間のインフレ率は現水準で推移する可能性があるが、2023年の1ー3月(第1四半期)には明らかな減速が見られるだろう」と述べ、「インフレが減速し始めているのは認識しているが、安定的で長期にわたり続く必要がある。インフレ動向がM字型であってはならない」と続けた。

11月のユーロ圏インフレ率が同月30日に発表された後、ECB当局者がインフレについて具体的に発言したのはこれが初めて。

出所:ユーロスタット

デギンドス氏はまた、ユーロ圏のリセッション(景気後退)入りを予想しているものの、指標からは落ち込みがそれほど深刻ではないことが示唆されていると語った。

原題:ECB’s Guindos Sees Inflation at Current Levels for 3 or 4 Months

(抜粋)