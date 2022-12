円下落、ドル一時135円台後半－米雇用統計でＦＲＢに利上げ圧力

2日午前のニューヨーク外国為替市場で円が下落。11月の米雇用統計発表を受けて、米国債利回りとドルが上昇した。雇用統計では、賃金の伸びが加速したほか、雇用者数の伸びは市場予想を上回り、米金融当局に利上げを促す圧力が継続する格好となった。

米雇用統計、11月は予想上回る雇用者数の伸び-平均時給は加速

円は対ドルで一時0.5%安の1ドル=135円97銭。雇用統計発表前は134円付近で推移していた。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時0.7%高となった。

HSBCアセット・マネジメントのマクロ・投資ストラテジスト、フセイン・メディ氏は「今回の雇用統計に加え、全般的な米景気の強さや根強いコアインフレを踏まえると、米金融当局が早ければ1月や2月の会合で利上げを休止するとの観測は正当化されないと考える」と話した。

直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1261.50 4.28 0.3% ドル/円 ¥135.40 ¥0.07 0.1% 米東部時間 9時17分

原題:US Dollar Surges as Strong Jobs Report Keeps Pressure on Fed(抜粋)

Futures Slump as Hot Jobs Data Boost Bond Yields: Markets Wrap(抜粋)