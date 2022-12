欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は2日、インフレ期待を引き続き安定させ、物価上昇率が目標に戻ると一般の人々に知らせる必要があると語った。

ラガルド総裁はバンコクで開かれたタイ銀行(中央銀行)と国際決済銀行(BIS)主催の会議で、ECBがいかなる為替レートも目標にしないとした上で、「ドル相場上昇のこれまでの状況を特に注意深く見守っている」と発言した。

原題: ECB’s Lagarde Sees Need to Ensure Inflation Returns to Target、ECB ‘Monitoring Carefully’ US Dollar Appreciation, Lagarde Says(抜粋)