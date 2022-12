【米国市況】株は総じて軟調、円は２％上昇－２日の雇用統計発表待ち

1日の米国株式相場はテクニカル分析上の節目近辺で不安定に推移した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が次にどう動くか見極めようと、2日発表の米雇用統計が待たれている。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4076.57 -3.54 -0.1% ダウ工業株30種平均 34395.01 -194.76 -0.6% ナスダック総合指数 11482.45 14.45 0.1%

S&P500種株価指数の200日移動平均を巡って攻防戦が繰り広げられた。この水準を上抜ければ一段高の余地が生まれると一部のアナリストはみている。S&P500種はこの水準を前日にいったんは抜けたものの、この日は不安定な値動きとなった。

シティー・インデックスのマーケットアナリスト、ファワド・ラザクザダ氏は「反落が浅ければ、その分一段高の確率は高まる」と分析する。「年末まで1カ月を切り、今年の弱気トレンドを維持したい弱気派は、トレンドライン防衛で200日移動平均より下に相場を押し戻さなくてはならない」と説明した。

11月の米製造業活動が2020年5月以来で初めて 縮小したことが統計で明らかになると、株式相場はマイナス圏に沈んだ。一連の利上げが米経済をリセッション(景気後退)に追い込むとの懸念が広がり、今年2番目に低い伸びとなった米個人消費支出(PCE) コア価格指数を受けた楽観は後退した。

S&P500種株価指数(オレンジ)、100日移動平均(緑)、200日移動平均(黄) 出所:ブルームバーグ

衰える気配を見せなかった米雇用市場も、ここに来て熱気が失われ始めた。しかし2日発表の11月米雇用統計は、米金融当局によるインフレとの闘いに転機をもたらすにはほど遠い内容が予想されている。労働需要が緩やかに減少している兆候はあるが、賃金の伸びを抑えるには需要をもっと減速させ、労働力の供給に見合ったレベルに近づけなくてはならない。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査では、11月の非農業部門雇用者数は20万人増加、平均時給は前年比4.6%増が見込まれている。

ブリークリー・ファイナンシャル・グループの最高投資責任者(CIO)、ピーター・ブックバー氏は「経済と市場に今年立ちはだかった最初の山は、インフレの落ち着きと政策金利のピークが見えてくることだった」と指摘。「来年の焦点となる次に踏破すべき山は、このような大幅利上げが経済にもたらす結果だ。つまり企業や家計が負担する資本コストの上昇、そしてリセッションだ」と述べた。

米国債

米国債相場は経済指標を受けて騰勢を強めた。前日のパウエル議長講演で強まった利上げ減速期待が、この日の指標で裏付けられた。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.60% -13.28 -3.6% 米10年債利回り 3.51% -9.51 -2.6% 米2年債利回り 4.23% -7.85 -1.8% 米東部時間 16時40分

10年債利回りは一時10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて3.5%と、9月下旬以来の水準を付けた。金融政策の影響を受けやすい2年債利回りは一時8bp下げた。

スワップ市場が織り込む利上げの最終地点は、4.9%を下回った。パウエル議長が前日の講演で、引き締め過ぎによる経済の急降下は望まないと述べたのがきっかけ。

外為

外国為替市場では円が対ドルで2%上昇。11月10日以来の大幅高で、対ドルでの上昇率は主要10通貨の中で最大となった。一時は135円21銭と、8月以来の高値を付けた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1257.20 -12.63 -1.0% ドル/円 ¥135.35 -¥2.72 -2.0% ユーロ/ドル $1.0525 $1.19 1.1% 米東部時間 16時40分

日本銀行の田村直樹審議委員の発言が円を支援した格好。同審議委員はブルームバーグとの インタビューで、「今後の物価や賃金、経済の動向を踏まえ、しかるべきタイミングで金融政策の枠組みや物価目標の在り方を含めて点検・検証を行うことが適当ではないかと考えている」と述べた。

ドルは主要通貨のほとんどに対して下落。パウエル議長は前日、早ければ12月会合で利上げペースを落とす可能性を示唆した。

MUFGのアナリストらは「昨夜の激しいドル売りは、最近の金融状況緩和に対してパウエル議長がジャクソンホールの時のようなタカ派のシグナルで強く押し戻さなかったため、市場参加者が一息ついたことを反映している」と説明した。

ブルームバーグ・ドル指数(オレンジ)、200日移動平均(黄) 出所:ブルームバーグ

原油

ニューヨーク原油先物相場は4日続伸。中国の北京市が新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置を一部緩和したことに反応した。また米国が戦略石油備蓄(SPR)からの放出を停止する可能性も意識された。

北京市が一部コロナ感染者の自宅隔離容認、朝陽区で開始-関係者 (1)

中国コロナ規制措置の緩和を受け、世界最大の原油輸入国である同国で需要が回復するとの見方が強まった。一方、バイデン米政権の当局者は議会の委員会でSPRについて、補充のため売却をやめるべきだと述べた。

CIBCプライベート・ウェルス・マネジメントのシニアエネルギートレーダー、レベッカ・バビン氏は「原油は、中国のコロナ政策に関するセンチメントの変化とドル下落、リスク資産上昇という追い風に乗っている」と分析した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は、前日比67セント(0.8%)高の1バレル=81.22ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント2月限は9セント下落の86.88ドル。

金

ニューヨーク金先物相場は上昇、8月以来の高値を付けた。朝方発表された米インフレ指標が市場予想を下回り、金融当局に対する利上げ圧力が弱まった。

UBSグループのストラテジストはリポートで、「米金融当局の政策転換を予想するのは時期尚早だろう。また最近のドル下落は行き過ぎのように思われる」と分析。その上で、「金を追い求めることは推奨しないが、こうしたトレンドが長く続くようであれば、金価格はわれわれの予想を超えて上昇する可能性もある」と記した。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は55.30ドル(3.1%)高の1オンス=1815.20ドルで終了した。

