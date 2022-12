1日のニューヨーク外国為替市場でドルが下落。ドル指数は約3カ月ぶりの安値をとなった。10月の米個人消費支出(PCE)コア価格指数が予想を下回る伸びにとどまり、米利上げがインフレ抑制に寄与しつつあると示唆されたことが背景。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時1.1%低下し、8月11日以来の安値を付けた。

円は上昇し、対ドルで一時1.8%高の1ドル=135円53銭。

原題:Dollar Falls to More Than Three-Month Low After PCE: Inside G-10(抜粋)