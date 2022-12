欧州中央銀行(ECB)は追加利上げを段階的に進めるべきだと、政策委員会メンバーのストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁が述べた。ECBは10月末までに、ユーロ導入後で 最も積極的な利上げを行った。

同総裁は1日発行のドイツ紙ハンデルスブラットとのインタビューで、「追加の利上げは段階的かつインフレ見通し次第でなければならない」と説明。「同時にリセッション(景気後退)リスクと金融安定への影響も考慮する必要がある」と語った。

「金融政策は供給ショックに特にうまく対応できるわけではないが、一助にはなり得る」とした上で、ロシアがエネルギーを武器として利用している限り、各国政府はインフレ抑制を支援すべきだと論じた。

