中国の習主席、ウクライナ危機の政治的解決促す－ＥＵ大統領と会談

中国の習近平国家主席は1日、欧州連合(EU)のミシェル大統領と北京で会談し、ウクライナ危機を終わらせるための取り組みを呼び掛けた。欧中間にある最大級の摩擦の一つに中国が対処してようとしている可能性がある。

国営中央テレビ(CCTV)によれば、習主席は「政治的手段を通じてウクライナ危機を解決することは、欧州にとって最善の利益でありユーラシア全ての国々の共通の利益だ」と述べ、「危機のエスカレーションと拡大を回避する必要がある」と主張。和平交渉も促した。

EU側の報道官声明によると、ミシェル大統領は中国がロシアによるウクライナでの「残忍な破壊と占領の終了に貢献する」ことを期待していると習主席に伝えた。両首脳は「核の脅威は無責任で非常に危険だと強調した」という。

中国はウクライナでの戦争について、ロシア批判を控えるとともに、北大西洋条約機構(NATO)の拡大がロシアによる行動の原因だと指摘している。ただ、ロシアのプーチン大統領は習主席との9月の会談後、ウクライナ侵攻についての中国政府の「疑問と懸念」を理解していると述べていた。

CCTVはまた、習主席がミシェル大統領に対し、中国と欧州はマクロ経済政策の協調を強化する必要があると述べ、共同でテクノロジーや商取引の政治化や兵器化に反対すべきだとも語ったと報じた。中国は欧州企業に対して引き続き開放的であり続けると説明したという。

習主席は安定したサプライチェーンを確保するために中国と欧州は協力が必要だとし、中国と欧州との間に根本的な戦略的対立はないとの認識も示した。

原題: Xi Urges Calming Crisis in Ukraine During Talks With Michel (1)、Xi Wants China, Europe to Oppose Weaponising Tech, Commerce: TV(抜粋)