コラノビッチ氏、株価「３月末までに安値トライ」予想－その後回復か

JPモルガン・チェースのストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏は11月30日の顧客向けリポートで、株式市場には短期的に下振れリスクがあり、中央銀行による過度の引き締めの結果、さらに下げる公算が大きいとの見方を示した。

コラノビッチ氏は、金利上昇時には企業利益が減少するため、2023年1-3月(第1四半期)末までの間に過去の安値を試すと予想する。

同氏によれば、来年の株式市場について良いニュースは、中銀がある時点で方向転換を強いられ利下げに向かうという見通しだが、利下げが実際に起きるには、さらなる景気減速と失業増、市場のボラティリティー、リスク資産の水準低下、インフレ鈍化の一定の組み合わせを中銀が確認する必要があり、それは悪いニュースだ。

コラノビッチ氏は来年について、市場の混乱と景気下降で利下げを余儀なくされた後、景気と資産価格の回復局面が訪れる展開になるとみている。

原題:Kolanovic Sees Stocks Retesting Lows by End of the First Quarter(抜粋)