北京市のコロナ新規感染、5000人超と過去最多－抑え込みに苦慮

北京市の衛生当局は1日、市内の新型コロナウイルス新規感染者が11月30日に過去最多の5006人に上ったと発表した。中国の政治・文化の中心地である北京は急拡大する感染の抑え込みに苦慮している。

共産党指導部にとってはコロナ拡大を幾分容認するのか、経済を犠牲にしてでも厳格な「ゼロコロナ」政策に回帰するのか判断しなければならないタイミングで、首都での感染拡大が起きた。

北京市の人口(約2200万人)で見れば、全体の感染者数は比較的少ないが、同市は3年近くにわたりコロナ感染をほぼ抑え込んできた経緯もあり、パニックを生じさせるには十分だ。コロナ感染だけでなく、濃厚接触者として特定され、劣悪な環境の政府隔離施設へ移送されることも北京市民は恐れている。

北京市内でコロナ検査のため並ぶ住民(11月30日) Photographer: Kevin Frayer/Getty Images

コロナに関する国営メディア報道や当局者のレトリックは軟化しており、感染しても死に至らなかった人々に関するニュースが公に強調されているほか、政府の記者会見でもゼロコロナを指す「動態清零」との表現が使われる頻度が減っているようにも見受けられる。

11月30日の中国本土のコロナ新規感染は3万4942人だった。

原題: Beijing Sees Record 5,006 New Infections as Outbreak Persists、*CHINA REPORTS 34,942 NEW LOCAL COVID CASES FOR WED.(抜粋)