セールスフォース、テイラー共同ＣＥＯ退任へ－見通しも軟調で株下落

クラウドベースの顧客管理(CRM)ソフトウエアを手掛ける米 セールスフォースは11月30日、ブレット・テイラー共同最高経営責任者(CEO)が来年1月31日付で退任すると発表した。共同創業者マーク・ベニオフ氏と並ぶCEOに就任してから1年しかたっていない。

ベニオフ氏はCEOにとどまり、取締役会長を引き続き務める。テイラー氏は同社に6年間在籍。2021年11月に共同CEOに起用された。

テイラー氏は発表文で「起業家としての本来の姿に戻ることにした」とコメントした。

一方、同社はこの日、11-1月(第4四半期)増収率が8ー10%になると予想した。予想通りなら、前年同期比として2004年の上場以来最も低い伸びにとどまる。売上高は79億3000万-80億3000万ドル(約1兆1000億-1兆1100億円)を見込む。アナリスト予想平均は80億3000万ドルだった。

テイラー氏退任のニュースと四半期決算発表を受け、セールスフォースの株価は時間外取引で一時約5.2%下落した。

8-10月(第3四半期)は調整後1株利益が1.40ドルと、市場予想の1.22ドルを上回った。売上高は前年同期比14%増の78億4000万ドル。市場予想は78億2000万ドルだった。

