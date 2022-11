ドイツの失業率が11月に上昇した。欧州最大の経済大国である同国は、エネルギー高を要因としたリセッション(景気後退)に突入しつつある。

独連邦雇用庁が30日発表した11月の失業者数は前月から1万7000人増えた。ブルームバーグのエコノミスト調査では、1万3500人増と見込まれていた。失業率は5.6%と、前月の5.5%から上昇した。

雇用庁のダニエル・テルツェンバッハ氏は発表文で「労働市場は総じて安定している」と述べ、「季節調整済みの失業者と不完全就業者の数は再び増加し、短時間労働もまた増えている。しかし雇用は大幅に拡大している」と指摘した。

ドイツの11月季節調整済み失業率:統計概要(表)

原題:German Joblessness Rises More Than Estimated as Recession Looms

(抜粋)