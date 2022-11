電子商取引で中国最大手アリババグループの創業者、馬雲(ジャック・マー)氏は、半年近く東京都心で暮らしている。同氏の所在を直接知る複数の関係者を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

FT紙に関係者が語ったところによれば、馬氏は日本に家族とともに滞在。この期間に地方の温泉やスキー場にも足を延ばしたほか、米国とイスラエルへの定期的な訪問もこなしたという。

馬氏は東京で目立たないよう努めており、公の場での活動は最小限にしていると、関係者は述べたという。

馬氏は日本での滞在時間を活用し、中核事業であるアリババやアント・グループ以外のサステナビリティー関連分野に事業利益を広げたい考えだと、FTは伝えた。

原題:Alibaba Founder Jack Ma Has been Living in Tokyo for Months: FT(抜粋)