中国政府は29日、80歳以上の高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種を強化すると表明した。国家衛生健康委員会が 声明で明らかにしたもので、衛生担当の専門家は経済の本格再開に向けた鍵を握る動きだとしている。

声明によれば、高齢者についてワクチン完全接種の3カ月後にブースター(追加免疫)接種を受けることを可能にする。ワクチン接種が必要な高齢者特定のためビッグデータを活用するよう地方政府に促すほか、60-79歳のワクチン接種も引き続き促進する。当局は高齢者施設などでの接種を強化するとともに、接種を拒む場合はその理由の説明を求める方針。

中国では国民14億人のうち、9割余りが2回のワクチン接種を済ませている。全体的な接種率は世界的にも高水準だが、高齢者の接種率は低めで、国家衛生健康委によると、80歳以上の65.8%しか接種を完了していない。60歳以上は86.42%。

中国は徹底的にコロナ感染を封じ込める「ゼロコロナ」政策を堅持しているが、高齢者のワクチン接種率が低いことから、当局が高齢者の集団感染を恐れ、経済再開の障害の一つとなっているとみられている。

原題:China Plans to Speed Up Vaccination Among People Over Age 80 (1)、 China Pushes Elderly Vaccination as Reopening Pressure Grows (1)(抜粋)