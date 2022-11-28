【欧州市況】株下落、中国コロナ対策への抗議懸念－ドイツ債下げ縮小

【欧州市況】株下落、中国コロナ対策への抗議懸念－ドイツ債下げ縮小Macarena Munoz Montijano
28日の欧州株は下落。中国の新型コロナウイルス対策に対する抗議活動の高まりを懸念し、リスク資産を敬遠する動きが優勢となった。
ストックス欧州600指数は0.7％下落。中国情勢を背景にした原油価格の下落を受け、エネルギー株が売られた。不動産や建設銘柄も安い。
中国株と人民元が下落、「ゼロコロナ」抗議で－豪ドルやウォンも安い
イマンティア・カピタルの株式ファンドマネジャー、ハイメ・エスペホ氏は「この日は中国が主な材料だった。同国のあらゆる政治不安の動きは市場にとって不透明感や懸念の源になる」と述べた。
欧州債市場ではドイツ債、イタリア債が下げを縮小。29日にはドイツのインフレ統計が発表される。
ドイツ短期債はアウトパフォーム。トレーダーが織り込む欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利は１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下した。中国株の下落から安全資産への逃避需要でドイツ債は当初買いを集めたが、ＥＣＢ政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁が基調的なインフレのトレンドに懸念を示すと、上げを失った。
英国債は５年債がアウトパフォーム。トレーダーはイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利見通しを一時５ｂｐ引き下げ、来年８月までに4.69％とした。
11月28日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.19%
|0.00
|独国債10年物
|1.99%
|+0.02
|英国債10年物
|3.13%
|+0.00
原題：European Stocks Drop After Six Weeks of Gains on China Protests
Bunds, Italy Bonds Pare Drop Before CPI Data: End-of-Day Curves
（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。