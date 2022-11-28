ゴールドマン、中国ゼロコロナ「無秩序な終了」否定せず－４月待たず

ゴールドマン、中国ゼロコロナ「無秩序な終了」否定せず－４月待たずBloomberg News
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来年第２四半期入り前に経済活動を本格再開させる確率を30％と予測
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４－６月のゼロコロナ政策終了の確率が60％前後で引き続き最も高い
ゴールドマン・サックス・グループによれば、中国政府は広く予想されるより早く、来年４月を待たずに「ゼロコロナ政策」を終わらせる可能性がある。厳しい制限を課すゼロコロナ政策への抗議行動が中国各地に広がる中で、「無秩序」な終わり方もあり得るという。
ゴールドマンのチーフ中国エコノミスト、閃輝氏は27日のリポートで、 2023年４－６月（第２四半期）に入る前に中国当局が経済活動を本格的に再開させる確率を30％と予測。「中央政府はロックダウン（都市封鎖）強化か、新型コロナウイルスの一層の感染拡大か、二者択一を早期に迫られそうだ」と指摘した。
閃氏によると、コロナを巡る状況悪化は、ゴールドマンの中国の10－12月（第４四半期）成長率見通しに下振れリスクを生じさせる。ゴールドマンは中国の今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率を３％と見込んでおり、これはブルームバーグが調査したエコノミストのコンセンサス予想（3.3％）より若干低い。
経済活動の本格的再開がより早まる可能性があるとしても、４－６月にゼロコロナ政策が終了する確率が60％前後で引き続き最も高いと閃氏は分析した。
原題：Goldman Sees Chance of Disorderly Early Covid Zero Exit in China（抜粋）