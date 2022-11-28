ゴールドマン、中国ゼロコロナ「無秩序な終了」否定せず－４月待たず

ゴールドマン・サックス・グループによれば、中国政府は広く予想されるより早く、来年４月を待たずに「ゼロコロナ政策」を終わらせる可能性がある。厳しい制限を課すゼロコロナ政策への 抗議行動が中国各地に広がる中で、「無秩序」な終わり方もあり得るという。

ゴールドマンのチーフ中国エコノミスト、閃輝氏は27日のリポートで、 2023年４－６月（第２四半期）に入る前に中国当局が経済活動を本格的に再開させる確率を30％と予測。「中央政府はロックダウン（都市封鎖）強化か、新型コロナウイルスの一層の感染拡大か、二者択一を早期に迫られそうだ」と指摘した。

閃氏によると、コロナを巡る状況悪化は、ゴールドマンの中国の10－12月（第４四半期）成長率見通しに下振れリスクを生じさせる。ゴールドマンは中国の今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率を３％と見込んでおり、これはブルームバーグが調査したエコノミストのコンセンサス予想（3.3％）より若干低い。

経済活動の本格的再開がより早まる可能性があるとしても、４－６月にゼロコロナ政策が終了する確率が60％前後で引き続き最も高いと閃氏は分析した。

Spreading Outbreaks New Covid-19 cases hit records, virus now in every province in China Source: Bloomberg calculations based on China's National Health Commission data

原題： Goldman Sees Chance of Disorderly Early Covid Zero Exit in China（抜粋）