豪中銀、インフレ対応巡り市場の信頼をなお得ている－ロウ総裁

オーストラリア 準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は28日、金融市場で織り込まれている今後5年間の予想インフレ率について、豪州のヘッドライン物価上昇率が中銀の2-3%の目標レンジに低下することを示唆しており、政策担当者の仕事ぶりに対する投資家の信頼を意味しているとの認識を示した。

ロウ総裁は議会委員会で、豪州が「まずまずのソフトランディング(軟着陸)」を実現できる確率は他のほとんどの先進国よりも高いと発言。「保証はないが、現状では他の大半の国より成功する可能性が高いと考えている」と語った。

また同総裁は、「実質賃金の上昇を望んでいるが、インフレ率が30年ぶり高水準にあり、今年の実質賃金低下を受け入れても中期的により良い結果を得られにくい状況では、何が達成可能かを現実的に考える必要がある」と指摘した。

さらに、「2024年までにインフレ率が3%に戻れば、労働コストの伸びは4%程度になると見込んでおり、国民の実質賃金と実質所得は再び上昇するだろう」との見通しを示した。ただ、豪州で賃金・物価スパイラルは予想していないとした。

ロウ総裁は「豪州にとって最良の結果は、賃金の伸びが従来のように上向くが行き過ぎず、供給サイドの問題がおのずと解決し、インフレが落ち着くことで、それらは達成可能だと考えている」と述べた。

原題:Markets Still Trust the RBA to Fix Inflation Problem, Lowe Says、LOWE: RBA NOT FORECASTING WAGE-PRICE SPIRAL IN AUSTRALIA(抜粋)