【欧州市況】株は小幅安、週間ベースでは６週連続高－イタリア債下落

25日の欧州株は小幅安。週間ベースでは、ここ1年で最長となる6週連続の上げとなった。米金融当局は利上げペースを減速させるとの見方が強まっている。

ストックス欧州600指数は0.1%未満の下げ。週間ベースでは1.7%高だった。この日はエネルギー、ヘルスケア関連銘柄が上昇。不動産や鉱業株は下落した。米感謝祭の祝日と週末に挟まれ、薄商いだった。

欧州債市場ではドイツ債が下落。タカ派的な金融政策当局者の発言が影響した。来週はユーロ圏やドイツのインフレ統計が発表される。

短期金融市場では来月の欧州中央銀行(ECB)による利上げは62ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)が織り込まれている。前日からは2bpの上昇だった。ECB政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁は、記録的な高インフレとの闘いにおける主なリスクは早過ぎる利上げ停止だと警戒感を示した。

ECBの主なリスクは早過ぎる利上げ停止、エストニア中銀総裁が主張

イタリア債はユーロ圏国債の中で最も下げた。ドイツ債とのスプレッドは21日以来の大きさとなった。

英国債も10年債を中心に下落。10年債利回りは約3週間ぶりの大幅な上昇となった。トレーダーが見込むイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ見通しは最大5bp上昇した。

11月25日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.20% +0.08 独国債10年物 1.97% +0.12 英国債10年物 3.12% +0.08

