【欧州市況】続伸、利上げ減速の見方強まる－ドイツ債は上げ縮小

24日の欧州株は続伸。利上げペースが減速する兆候を背景に買いが続いた。

ストックス欧州600指数は0.5%上昇し、8月16日以来の高水準。不動産、化学、基礎資源銘柄が上昇した。感謝祭の祝日で米株式・債券市場が休場であるため、この日は薄商いが見込まれていた。

米連邦公開市場委員会(FOMC)が23日公表した 議事要旨によれば、当局者は利上げのペースを落とすことが近く適切になると判断した。

ストックス600指数のパフォーマンス 出所:ブルームバーグ

欧州債市場では、ドイツ債がFOMC議事要旨後の上げを削った。欧州中央銀行(ECB)の シュナーベル理事が利上げペースを減速させるのは時期尚早かもしれないと示唆すると、短期金融市場では利上げ観測が再び高まった。

短期金融市場で織り込まれているECBのピーク金利は来年7月までに2.97%。一時は2.93%まで低下していた。

英国債は10年債が小幅安。イングランド銀行(英中央銀行)が実施した保有国債の売却が響いた。償還まで7ー20年物が対象で、応札倍率は1.92倍だった。金融政策委員会(MPC)のマン委員がインフレ期待は目標の2%を優に上回っていると述べたことも手掛かりとなった。

11月24日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.11% -0.03 独国債10年物 1.85% -0.08 英国債10年物 3.04% +0.03

原題:Bunds Pare Gains, 2s10s Extends Flattening: End-of-Day Curves

European Stocks Extend Rally on Bets of More Moderate Rate Rises

