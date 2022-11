欧州連合(EU)のミシェル大統領(常任議長)は来月1日、北京を訪問し習近平国家主席と会談する。

EUの発表によれば、今回は10月に行われた欧州理事会での対中関係を巡る戦略的議論を受けての北京訪問となる。

EUと中国の首脳は相互利益に関する議題や世界的な問題を協議する。EUは「緊迫する地政学的・経済的環境を背景に、今回の訪問はEUと中国双方にとって関りを深める時宜を得た機会となる」と説明した。

原題:EU’s Michel to Travel to China on Dec. 1 to Meet Xi Jinping

(抜粋)