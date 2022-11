イスタンブールの裁判所は、破綻した暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXのサム・バンクマンフリード前最高経営責任者(CEO)らのトルコ国内の資産を凍結した。金融犯罪捜査局の要請を受けた措置。

同局は顧客資産が適切に取り扱われず、偽の取引で海外に移管された疑いがあるとしている。存在しない暗号資産を顧客に取引させることで、市場の需要を操作していた疑惑があるという。

同局の発表資料は凍結された資産の詳細やその他容疑者の名前などは明らかにしていない。

原題:Turkey Says It’s Frozen Bankman-Fried’s Assets in the Country(抜粋)