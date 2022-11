中国共産党機関紙・人民日報は24日、新型コロナウイルス感染拡大を迅速に抑え、検査や隔離センターへの移送などの措置を即座に講じる必要があると 主張した。

一方で、コロナ対策の過度な制限措置を避け、住民が被る不便を和らげなければならないとも指摘した。

原題:China Must Be Quick in Curbing Covid Spread: People’s Daily(抜粋)