世界最大のiPhone工場ある中国河南省鄭州、都市部で25日から移動制限

米アップルのスマートフォン「iPhone」の世界最大の生産拠点がある河南省鄭州市は新型コロナウイルス感染の増加を理由に、都市部の8地区で11月25-29日に移動制限を実施する。地元当局が23日夕方に微信(ウィーチャット)に掲載した 声明で明らかにした。

当局はこの期間に大規模なPCR検査を毎日実施する。高リスク地域の住民には自宅にとどまるよう要請し、それ以外の住民にも必要のない限り都市部を離れないように求めた。

鄭州市は現地時間午後8時時点の速報ベースで陽性者が996人と、22日に確認された813人を上回った。

中国の首都北京市も感染拡大抑制のため住民に必要のない限り市外に出ないよう要請した。感染拡大の中心となっている朝陽区の住民には、不要不急の外出をせず、人の集まる機会を避けるよう求めた。

北京市の23日の新規感染者数は現地時間午後3時時点で913人。

原題:China’s IPhone City to Restrict Resident Movement (1)、Beijing to Maintain Covid Curbs Until Turning Point Appears (抜粋)