ドルの強さは2023年も持続、日本円「魅力的」に－ＪＰモルガン

米銀JPモルガン・チェースは2023年に最も有望とみるマクロ要因に基づいた為替取引について、「ドルの強さは持続すると予想されるが、サイクル後期のダイナミクスが鍵となる」との見方を示した。

同行のストラテジストらは22日のリポートで、ドルの貿易加重指数は米国のリセッション(景気後退)確率と正の相関関係にあると指摘。マクロ的な視点では、各国・地域の中央銀行は利上げから「同期的」な高水準の金利維持にシフトし、市場は「米リセッションと世界的な成長鈍化の中で、サイクル後期のダイナミクスに移行する」と予想した。

円を含む低金利通貨への影響は22年よりも遮断されるとし「円の安いバリュエーションに加えて、年後半に利回りが低下する見通しは、円を魅力的な候補にする」とコメントした。

リセッションヘッジとして、ニュージーランド・ドルとカナダ・ドルに対する円ロングと、円に対して中国人民元をショートとする取引を勧めた。

原題:JPMorgan Says Dollar Strength to Extend in 2023, Yen to Improve(抜粋)