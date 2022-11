日本とイスラエルは自由貿易協定(FTA)の調印に向けた「第一歩」を踏み出すことで合意した。イスラエルのラピド首相がテキストメッセージで明らかにした。

ラピド首相は、FTAによってイスラエルの対日輸出の拡大とともに日本からの輸入品価格の低下も見込めると期待を寄せた。

原題:Israel, Japan Take First Step Toward Free Trade Accord: PM Lapid

(抜粋)