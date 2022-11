米利下げ開始まで資産価格の持続的上昇ない－コラノビッチ氏

資産価格が持続的に上昇する要件は米金融当局の利下げ開始だが、それは近々実現しそうにないと、マルコ・コラノビッチ氏らJPモルガン・チェースのストラテジストが指摘した。

21日の顧客向けリポートで、米当局は来年中に利下げ局面に入るかもしれないが、その時期はなお不透明だとの見方を示した。

また「資産はより顕著な下振れリスクを伴う形でレンジ相場になる」と予測した。

米金融当局が方針を転換する要件になりそうな状況は、失業率上昇とインフレ鈍化、「金融市場で何らかの顕著な動き」が重なることだと指摘。ただ失業率悪化はすぐに現実のものとなる可能性は低いため、インフレデータの改善と、景気と企業利益の伸びが鈍化しつつある兆し、金融アクシデントのリスク上昇をトレーダーは探っているとした。

JPモルガンが実施した内部調査によると、顧客の74%はドルがピークに達したと考えている。

原題:Kolanovic Says No Sustained Rise in Asset Prices Until Rate Cuts(抜粋)