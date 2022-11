ＥＣＢは景気抑制的水準まで利上げ必要にも－バスレ氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのバスレ・スロベニア中銀総裁は、ECBが経済成長を抑制する水準にまで利上げをする必要があるかもしれないとの考えを示した。

総裁は21日、リュブリャナで「高インフレとその背景にある理由が、金融政策正常化の継続を必要にする」と述べ、「金融政策が単に中立ではなく抑制的になる領域まで段階的に金利を引き上げる」必要があると付け加えた。

ECBは7月以降に中銀預金金利を合計で2ポイント引き上げており、12月15日の次回会合でも利上げをする公算が大きいが、3会合連続の0.75ポイント利上げに向かう議論は現時点で勢いを欠いている。しかし0.5ポイント利上げであっても預金金利は中立と見なされる水準に近くなる。

Source: Bloomberg Economics

チーフエコノミストのレーン理事は21日に公表されたインタビューで、来年も利上げを継続するとした上で「休止するかどうかよりも重要な議論は、より小幅な利上げへと適切な時期に移行することだ」と述べていた。

バスレ総裁は、ECBがインフレとの闘いで駆使する手段は利上げだけではないとして、バランスシート圧縮などの「他の措置」を強調した。

ECBチーフエコノミスト、利上げは12月で終わりではない-MNI

原題:Vasle Says ECB May Need to Hike Rates Into Restrictive Territory(抜粋)