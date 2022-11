日本電産の永守氏、浮かんでは消える後継者問題、一喜一憂の２年半

日本電産の永守重信会長兼最高経営責任者(CEO)は、78歳の今でも率先してハードワークを続ける。だが、一代で大企業を築いた創業者にとって、後継者を選ぶことは針穴に糸を通すほどに難しいようだ。

前社長の関潤氏は業績悪化の責任を取る形で9月に同社を去った。本格的に永守氏と関氏の関係が始まったのは2019年11月、京都市内の料亭で初めて膝を突き合わせてからだ。この時永守氏は、車載事業が軌道に乗れば、CEOにすると関氏に持ち掛けた。

関氏は当時58歳。この会食の1カ月前には 日産自動車のナンバー3、副最高執行責任者に就く人事が発表されていた。だが、日本を代表する電子部品メーカーの経営に携わるという千載一遇のチャンスを逃すまいと考え、日産時代の半分以下の報酬で働くことに同意した。

20年1月、関氏は日本電産に入社すると20年4月に社長になり、21年6月にCEOへ昇格した。だが、順風満帆に見えたキャリアは長く続かなかった。永守氏とのあつれきが深まると1年足らずでCOOに降格、入社からわずか2年半余りで会社を去ることになる。

永守氏は17日のインタビューで、一連の騒動を「創業以来、最も大きな失敗」と表現した。関氏は取材に対してコメントを控えた。ブルームバーグでは、事情に詳しい関係者や内部資料、永守氏への複数回のインタビューに基づき、一体何が問題だったのをかを振り返る。

30年度に売上高10兆円を目指す日本電産にとって、達成の鍵を握るのが車載事業の成否だ。関氏が入社した1年目は、EV用駆動モーターシステムの事業が具体的に動き出し、永守氏がこだわる株価もこの間に7割上昇。関氏にとって好調な滑り出しだった。

だが、すでに永守氏は違った見方をしていた。関氏の入社から半年が過ぎたころには採用したことを後悔し始めたと明かした。自身の経営学を学ばず、「素直じゃなかった」ことが理由だとしている。それでも21年6月に関氏をCEOに昇格させたことについては「CEOにする約束で呼んでいた」ためだと語った。

その後、車載事業が悪化し始めると、両氏の蜜月関係も終わりを迎える。車載事業は先行投資に加え、半導体不足や材料費高騰なども重なり不振が続いた。ブルームバーグは今年1月、永守氏が関氏に失望感を強めていると 報道した。このとき永守氏は退社の意志を伝えてきた関氏を慰留し、代わりに3年で業績を上向かせるよう求めて話を納めたという。

しかし、両氏の関係は改善するどころかますます悪化をたどった。永守氏は今年4月、関氏のCOOへの降格を発表し、自身がCEOに復帰した。6月にはCOOの肩書き剥奪や1年間の報酬返上を要求したが、関氏はこれを拒否したという。永守氏は、関氏をCEOに昇格させたことを「大失敗だった」と振り返る。

後継者問題

同社が10月24日に発表した第2四半期(7-9月)決算では、車載分野が3四半期ぶりに 黒字転換して業績をけん引し、後継者問題も小康状態に入ったように見える。しかし、関氏が去った後に社長に就任した最古参幹部の小部博志氏は、永守氏によれば中継ぎ的な役割。後継者候補は社内から選定し、24年4月にはそのうちの1人を社長に昇格させたいとの考えだ。

同社では、関氏の前の社長だった吉本浩之氏を含めた少なくとも3人の後継者候補が会社を去った経緯がある。後継者の確保はそう長く待っていられない深刻な課題だ。

後継者問題の長期化は、株価や投資姿勢にも悪影響を与えかねない。ユニオン・バンケール・プリヴェ(UBP)で日本のコーポレート・ガバナンスに焦点を当てたロング・ショート・ファンドを運用するズへール・カーン氏は、「後継者がこれほど不透明だと、人々は投資する気にならない」と話す。永守氏が事故にでもあったら、「株価は暴落する」と警告する。

永守氏もいつかは経営から退くことになるが、すぐにそうなる気配はない。毎朝、午前5時から1時間の運動を欠かさず、酒やたばこなど「体に悪いことは一切していない」。90歳以下で亡くなった近親者もいないと話し、経営への情熱には陰りが見えない。

