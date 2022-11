米 メタ・プラットフォームズは過去1年に、ユーザーのアカウントを不正に利用したとして従業員や契約社員20人以上を解雇もしくは懲戒処分にした。米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。一部は賄賂の受け取りが目的だったとみられている。

WSJが事情に詳しい関係者の情報やこの問題の調査内容の詳細を記した文書を基に報じたところによれば、中にはハッカーがユーザーアカウントにアクセスするのを可能にする見返りとして数千ドルを受け取ったとされるケースもある。

メタの広報担当者はWSJに、不正なサービスを提供し、同社プラットフォームを標的とする人々に対し同社は引き続き「適切な対応」を取って行くと述べた。同社はブルームバーグのコメント要請には直ちには応じなかった。

原題: Meta Fired Employees for Taking Over User Accounts, WSJ Says

(抜粋)