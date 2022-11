ハリス米副大統領、アジア各国に経済関係強化呼び掛け－中国をけん制

ハリス米副大統領は18日、訪問先のバンコクで演説し、アジアの国々にとって米国が最も価値ある経済パートナーだと呼び掛けた。バイデン政権はアジアにおける中国の影響力拡大に警戒を強めている。

ハリス氏は経済界のリーダーらに向けたスピーチで、「米国はインド太平洋地域に対して、数年ではなく、数十年や何世代にもわたる永続的な経済的コミットメントを行っている」と指摘し、「この地域にとって米国ほどふさわしい経済パートナーはいない」と述べた。

バンコクでは同日、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の首脳会議が2日間の日程で開幕した。

中国の習近平国家主席は17日、APECのCEO(最高経営責任者)サミットに書面でコメントを寄せ、「アジア太平洋は誰の裏庭でもなく、大国間競争の舞台になってはならない」と米国をけん制していた。

タイ財務省の当局者によれば、APEC首脳会議は共同声明を発表しない可能性が高い。

2023年のAPEC議長国は米国。ホワイトハウスはまだAPEC首脳会議の開催都市を発表していない。

