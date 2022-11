韓国の国防省は18日、北朝鮮が発射したミサイルは大陸間弾道ミサイル(ICBM)だったと推定されると発表した。

原題:S. Korea Ministry Says N. Korea Fired Suspected ICBM、North Korea’s Earlier Missile Presumed to Be ICBM: Yonhap News、N. Korea Fired Unidentified Ballistic Missile Eastward: S. Korea(抜粋)