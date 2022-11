ＧＭ、25年までにＥＶ事業の黒字化見込む－売上高500億ドル突破も

米ゼネラル・モーターズ( GM)は17日、自社の電気自動車(EV)プログラムについて、2025年までに黒字化するとの見通しを示した。さらに、主にEV販売拡大で向こう3年の年間売上高が12%増えると予想した。

GMは投資家向け説明会で長期戦略に関する質問に回答し、EVに言及。今年の通期フリーキャッシュフローは最大110億ドル(約1兆5400億円)を見込む。従来予測は70億-90億ドルだった。通期の調整後EBIT(利払い・税引き前利益)見通しは135億-145億ドルと、従来予想(130億-150億ドル)からレンジを縮小した。

メアリー・バーラ最高経営責任者(CEO)は発表資料で、「EV販売を拡大する当社の能力は、業界最高を目指す新たなEV顧客体験に加え、研究開発と設計、エンジニアリング、製造、サプライチェーンに対する長年の投資のたまものだ」と説明した。

アナリストは今年の売上高が1530億ドルを上回ると予想している。GM株は17日の通常取引は0.4%高で引けた。その後の時間外で一時0.5%高。

GMはEV売上高が25年に500億ドルを突破すると予想。22年から24年上期(1-6月)に北米でEV40万台を生産する計画だ。北米での年間生産能力は25年に100万台に達する見込み。

原題: GM Sees EVs Turning Profit, Adding $50 Billion to Sales by 2025、GM Shares Jump as CEO Says EVs to be Profitable in 2025(抜粋)