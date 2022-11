17日の米株式市場でテスラの株価が一時下げ幅を拡大した。リチャード・ブルーメンソル氏とエリザベス・ウォーレン氏率いる民主党上院議員がツイッターの同意判決違反などの疑いで調査と監督強化を米連邦取引委員会(FTC)に求めたことが材料視された。一時3.2%安を付けた後、下げ幅を縮小し、終値は2.0%安。

上院議員はカーンFTC委員長宛ての書簡で、「ユーザーの安全・危機管理に対するツイッターの深刻で意図的な軽視について報告するとともに、ツイッターによる同意判決や他の消費者保護法違反の可能性を調査するようFTCに求める」としている。

原題:Tesla Falls as Democratic Senators Call for Twitter Probe、Warren, Blumenthal Call for FTC Investigation of Twitter(抜粋)