中国共産党機関紙・人民日報は17日、新型コロナウイルスを徹底的に抑え込むゼロコロナ政策「動態清零」を実現する能力が中国にあり、コロナとの闘いに勝利できると 論説で主張した。

同紙はゼロコロナについて、社会的コストが最も小さい防疫戦略だとし、中国の発展を妨げるどころか助けになるとも分析した。

原題:China Is Able to Achieve Covid Zero: People’s Daily Commentary(抜粋)