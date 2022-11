ソフトバンクＧ子会社、印ペイティーエム親会社の持ち分縮小へ

ソフトバンクグループの子会社がインドで電子決済サービスを展開するペイティーエム( Paytm)の親会社の株式4.5%を売却する。親会社の株価は昨年11月の 新規株式公開(IPO)後に72%安となっており、保有を縮小する。

ブルームバーグ・ニュースが入手した売買条件によると、 SVFインディア・ホールディングス (ケイマン)は、ワン97コミュニケーションズの株式2900万株を1株当たり555-601.45ルピー(約952-1031円)で売り出す。価格レンジの下限は16日の終値を7.7%下回る水準。

インドのスタートアップIPOブームに沸いた昨年、ワン97は上場を果たしたが、その後は株価が低迷。ソフトバンクグループは中国のアリババグループやその傘下のアント・グループと共にワン97の大株主。株式売却後の保有比率は約12.9%となる。

