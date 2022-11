マイクロン、2023年の市場見通し悪化を理由に20％減産へ－株価急落

米メモリーチップ大手の マイクロン・テクノロジーは「市場環境に対応」するため、DRAMとNANDのウエハーを6-8月期(第4四半期)比で約20%減産する方針を明らかにした。

同社は16日の声明で、「来年の市場見通しは最近になって弱くなった」と説明。DRAMのビット出荷量を前年比で削減し、NANDのビット出荷量は従来見通しより著しく伸びを抑える必要があると明らかにした。

同社は設備投資の追加削減も検討しているという。9月には2023会計年度の支出を30%カットすると 表明していた。16日の米株式市場でマイクロンは一時6%近く下落。同業のエヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)も下げている。

マイクロンのサンジェイ・メロートラ最高経営責任者(CEO)は「当社は大胆かつ積極的な措置でビット出荷量の伸びを抑え、在庫規模を限定する」と表明。「業界の状況を注視し続け、必要に応じてさらなる調整を施す」と述べた。

出所:ブルームバーグ

原題:Micron Says Outlook for 2023 Has Weakened; Shares Tumble (1)(抜粋)