10月の米小売売上高は市場予想以上に増え、伸びが8カ月ぶりの大きさとなった。数十年ぶりの高インフレに見舞われ、景気見通しが悪化しているにもかかわらず、財への需要が広範囲に持ちこたえていることが示唆された。

キーポイント 米小売売上高は前月比1.3%増 エコノミスト予想の中央値は1.0%増 前月は横ばいだった

ガソリンと自動車を除いたベースでは0.9%増加 これらのデータはインフレ調整を加えていない



10月は13カテゴリーのうち、自動車ディーラーや食料雑貨店、飲食店など9つで増加。ガソリンスタンドの売上高は4.1%増加。主としてガソリン価格の上昇を反映している。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Retail Sales Rise by Most in Eight Months in Broad Increase(抜粋)、US Oct. Retail Sales Rose 1.3%, Above Estimate(抜粋)