ＥＣＢミュラー氏、12月にも「相当大きな」利上げ必要

欧州中央銀行(ECB)は12月にも「相当大きな」利上げを実施するべきだと、政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁が主張した。

政策委の中でタカ派寄りの同氏は、10月の過去最高のインフレ率が物価圧力の持続を示したと指摘。「利上げを続ける必要があることは明白だ」とし、「12月も相当大きな追加利上げを決定するべきだと思う」と16日、タリンで述べた。

0.5ポイントまたは0.75ポイントなら、自分は相当大きいと考えるだろうとも語った。

一方、ハト派寄りのビスコ・イタリア中銀総裁は同日にローマの議会で発言。「これまでほど積極的でないアプローチ」を取る根拠が強まっているとの認識を示した。

「物価を抑制する行動を続ける必要性は明らかだが、これまでほど積極的でないアプローチを取る理由も強まっている」と論じた。

「過度に急激で大幅な利上げは経済活動鈍化を増幅させ、目標を優に下回る水準へと物価上昇率を押し下げかねない」と語った。

Source: Bloomberg Economics

原題:ECB’s Visco Sees Case for Less Aggressive Policy Gaining Ground、 ECB’s Muller Says Another ‘Substantial’ Hike Needed in December(抜粋)