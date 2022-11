ポーランドのドゥダ大統領は16日、領内に着弾したロケット弾がロシアの意図的な攻撃だったことを示唆するものは一切ないと言明した。

ドゥダ大統領はミサイルは恐らくウクライナ軍の迎撃だったとの見方を示し、「不幸な事故だった可能性が高い」と述べた。

モラウィエツキ首相は北大西洋条約機構(NATO)第4条を発動する必要はないかもしれないと発言。NATO第4条では、加盟国が自国の領土保全や政治的独立、安全保障が脅かされていると判断した場合に協議を要請できるとしている。

バイデン大統領、ポーランドの爆発はウクライナの迎撃-当局者 (1)

原題:Poland Says Nothing Indicates Missile Hit Was Intentional Attack

(抜粋)