中国10年国債利回り、約１年ぶり高水準－景気改善見通しで

中国の国債利回りが16日に上昇し、約1年ぶりの高水準となった。景気見通し改善で、安全な資産とされる国債が売られた。

10年債利回りは一時4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.8525%と、昨年12月以来の高水準を記録。新型コロナウイルスを徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策の緩和と不動産セクター支援策が重なり、中国経済に対する楽観的な見方が広がった。

16日の香港株式市場では、中国株が下落。香港上場の中国企業株で構成するハンセン中国企業株(H株)指数は一時2.1%安となった。 碧桂園などの不動産開発会社が大きく売られた。

中国不動産開発の碧桂園、700億円調達へ-今月に入り株価223%高

原題: China’s Bond Selloff Resumes With Yield Rising to One-Year High、China’s Stock Rally Pauses as Tech, Property Shares Slide(抜粋)