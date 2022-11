中国の新築住宅価格、10月は７年ぶり大きな下げ－１年２カ月連続下落

中国の新築住宅価格は10月も下落し、7年ぶりの大きな下げを記録した。当局による支援策を招いた不動産セクターの低迷ぶりが改めて浮き彫りとなった。

国家統計局が16日発表した主要70都市を対象とするデータによれば、10月の新築住宅価格(政府支援住宅除く)は前月比0.37%下落と、1年2カ月連続で値下がり。中古住宅価格は0.47%下げ、2014年以来の下落率となった。

チャイナ・インデックス・ホールディングスの陳文静アソシエートリサーチディレクターは統計発表前、「10月は住宅市場の改善が予想より弱かった。今月これまでのところ好転した証拠は見られない」と述べ、「買い手が様子見姿勢から抜け出すには時間を要する」と指摘した。

国家統計局が15日発表したデータに基づきブルームバーグが算出したところによれば、10月の居住用不動産販売額は前年同月比23.3%減の8400億元(約16兆6300億円)。1-10月は前年同期比28.2%減の9兆5400億元。一方、1-10月の不動産開発投資は8.8%減った。

原題: China Home Prices Fell Most in Seven Years Before Sector Rescue、China Oct. Residential Property Sales Fall 23.3% Y/y(抜粋)