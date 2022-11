ＥＣＢは利上げ継続、景気後退招く行き過ぎに注意必要－ホルツマン氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁15日、「われわれは最近金利を積極的に引き上げた。今後さらに引き上げる」と述べ、利上げを継続するECBの方針をあらためて示唆した。

タカ派色が最も強い政策委メンバーの1人であるホルツマン総裁はウィーンで、「スタグフレーションどころか、リセッション(景気後退)」を招きかねない過度に強い動きに政策委は注意が必要だと指摘した。

Source: Bloomberg Economics

ECBは今年すでに合計200ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の政策金利引き上げを実施し、12月の会合でも追加利上げが見込まれている。

ECBの政策委メンバー、ギリシャ銀行(中銀)のストゥルナラス総裁はアテネでのイベントで、「ユーロ圏では慎重な調整ペースが正当化される。リセッションを招くことなくインフレを抑制しなければならない」と語った。

ストゥルナラス総裁は「(利上げ)ペースと金利の軌道の最終的水準は、インフレと生産活動の動向に左右され、会合ごとのアプローチで評価される。二次的影響とインフレ期待は引き続き抑えられている」と発言した。

量的引き締め(QT)の開始時期については、「この方向での予想される今後の対応は12月の政策委で検討する。QTは利回り曲線全体で金利上昇を促進し、そうした対応は慎重かつ段階的に行うべきだ」と主張した。

原題: ECB Will Increase Interest Rates Further, Holzmann Says、ECB’s Stournaras: Pace of Rates Adjustment Should Be Prudent(抜粋)