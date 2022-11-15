楽天Ｇがドル建て２年債発行へ、約700億円－モバイル部門てこ入れ

楽天Ｇがドル建て２年債発行へ、約700億円－モバイル部門てこ入れKevin Simauchi
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無担保優先債、発行条件は来週初めに決定の見込み－関係者
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モルガンＳやゴールドマン・サックス、大和証券などブックランナー
楽天グループが起債を準備している。大幅な赤字続きのモバイル部門のてこ入れが狙い。
事情に詳しい複数の関係者によると、楽天Ｇは５億ドル（約700億円）の２年物無担保優先債のマーケティングを進めている。発行条件は来週初めに決定する見込み。
楽天Ｇは幅広い投資家を呼び込みたい考えとみられ、日米のブックランナーを起用。モルガン・スタンレーが中心的役割を果たし、ゴールドマン・サックス・グループ、大和証券、みずほフィナンシャルグループ、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、シティグループなどもブックランナーを務める。
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原題：Rakuten to Sell $500 Million Junk Bond to Shore Up Mobile Unit、NEW DEAL: Rakuten $500m 2Y（抜粋）