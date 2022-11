スイスの銀行 クレディ・スイス・グループは15日、証券化商品グループ(SPG)の大部分と他の関連するファイナンシング部門を アポロ・グローバル・マネジメントに売却する最終合意に達したと発表した。

アポロへのこれらの資産の移転に加え、予想される他のポートフォリオ資産の第三者投資家への売却によりSPGの資産額は750億ドル(約10兆5000億円)から約200億ドルに圧縮される見通し。

一連の取引は来年半ばまでの完了を見込む。クレディ・スイスによると、SPGチームの大部分はアポロが引き受ける。

原題: Credit Suisse Agrees to Sell Large Chunk of SPG Unit to Apollo、Credit Suisse Agrees to Sell Major Part of SPG to Apollo(抜粋)