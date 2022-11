ホワイトハウスは、バイデン米大統領が20カ国・地域(G20)首脳会議の前に実施した新型コロナウイルス検査で陰性だったと発表した。

カンボジアのフン・セン首相は、バイデン大統領や中国の李克強首相ら世界の首脳とプノンペンで会談した数日後にコロナ検査で陽性となったことを15日に明らかにした。

ホワイトハウスはバイデン大統領が米疾病対策センター(CDC)の定める濃厚接触者とは見なされないと説明した。バイデン大統領は14日夜の記者会見で咳払いをし、「風邪気味だ」と述べていた。

