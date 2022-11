「世紀の空売り」バーリ氏ファンド、民営刑務所運営業者への投資拡大

2008年の金融危機前に住宅市場崩壊に賭けた「世紀の空売り」で有名になった投資家マイケル・バーリ氏のヘッジファンド運営会社は、7-9月(第3四半期)に民営刑務所などの運営を手掛けるコアシビックなど株式5銘柄を新たに取得した。コアシビックと同業のジオ・グループも買い増し、この分野への投資を拡大した。

14日付の株式保有報告書「フォーム13F」によると、バーリ氏(51)率いる サイオン・アセット・マネジメントは、7-9月にコアシビックのほか、メディア関連の複合企業キュレート・リテールやロケットの製造を手掛ける米エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングスなどの銘柄を新たに組み入れた。

マイケル・バーリ氏 Photographer: Astrid Stawiarz/Getty Images

サイオンはさらに、通信事業を手掛けるリバティ・ラテンアメリカとチャーター・コミュニケーションズの株式を新規取得。ジオ・グループの保有を増やした。

バーリ氏は4-6月(第2四半期)にアルファベットやフェイスブック親会社のメタ・プラットフォームズなど米国株11銘柄を買い持ちの対象から外し、ジオ株を唯一の買い持ち銘柄として残していた。

「世紀の空売り」バーリ氏、メタなど11銘柄買い持ち解消-ジオだけ残す

今回の届け出によると、ジオ株はサイオンの開示資産の約38%を占め、同社最大の保有銘柄だった。開示された株式保有総額は4130万ドル(約57億7000万円)だった。

バーリ氏にコメントを求めたが、すぐには返答を得られなかった。

原題: Michael Burry’s Hedge Fund Boosts Its Bet on Private Prisons (1)、Scion Adds Qurate Retail Class A, Buys More Geo Group: 13F(抜粋)