米 シティグループは来年の雇用計画の一環で、60人程度のアナリストとインターンを西欧で採用する。事情に詳しい関係者が明らかにした。

内部事情であることを理由に匿名を条件に話した同関係者によると、採用されるのはマーケットアナリスト15人とインターン45人余り。大半はパリ勤務になるが、フランクフルトやミラン、ストックホルムおよびチューリヒでの勤務もあるという。

パリのオフィスでは現在350人の従業員数が、今後2-3年間で600人に増える見通しだと同関係者は話した。英国の欧州連合(EU)離脱前は170人程度だったという。

シティの採用計画はフィナンシャル・ニュース(FN)が先に報じていた。

原題:Citigroup to Hire 60 Junior Analysts and Interns in Europe (1)

(抜粋)