暗号資産(仮想通貨)交換業者 バイナンス創業者で、最高経営責任者(CEO)の趙長鵬氏は「流動性危機に直面しているが、そうでなければ強力なプロジェクトを助ける」ため、業界支援基金を設立する意向をツイッターへの投稿で明らかにした。

趙氏は、共同で投資したいと考える手元資金を持つ他の業界プレーヤーの参加を歓迎するとツイートした。ファンドのさらなる詳細は間もなく公表されるという。

原題:Binance to Form Recovery Fund For Firms in Liquidity Crisis: CEO(抜粋)