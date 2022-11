バイデン米大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談をインドネシアのバリ島で現地時間14日午後5時半(日本時間同6時半)に始める。ホワイトハウスが声明で発表した。

大統領は会談終了後、現地時間午後9時半に発言し、質問に答える。

原題:Biden-Xi Meeting to Start 5:30 pm Local Time in Bali, US Says(抜粋)