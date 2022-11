米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は14日、先週発表の10月の米消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比7.7%に鈍化したことは良いニュースだが一つのデータポイントに過ぎず、連邦準備制度が利上げを停止するまでには「まだ道のりは長い」との認識を示した。

ウォラー理事はシドニーで開かれた会議で、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標を4会合連続で0.75ポイント引き上げた後、利上げのスピードを減速させるかどうか政策担当者は検討し始めることが可能であり、12月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合かその後の会合で、連邦準備制度は0.5ポイントの利上げを検討しようとしていると語った。

