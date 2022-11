銀座のシンボルだった中銀タワーのカプセル、改修され｢第２の人生｣へ

中銀カプセルタワー(東京都中央区)が今年解体される前、建築ファンらは140個のカプセル(部屋)集合体を 最後に一目見ようと、この風変わりな13階建てビルに詰めかけた。

タワーは現在は解体済みで、騒がしいメディア報道ももうない。しかし郊外の倉庫では、23個のカプセルの再利用に向けた改修作業の真っ最中だ。

改修中のカプセル Photographer: Akio Kon/Bloomberg

「いろいろな人にカプセルを見てもらいたい」。カプセルの住人だった前田達之氏はそう語る。数年前に仕事を辞め、ビルの維持に尽力してきた同氏は、さらなるファンを増やすため、人が集まる美術館や商業施設などに設置されることを期待していると話す。

建築家の黒川紀章氏が約50年前に設計したこの建物は、社会のニーズに応じて進化するモジュール構造で、1960-70年代の日本発の建築運動である「メタボリズム」の象徴だった。日本が高度成長の真っ只中にあった時代には魅力的な構想だったかもしれないが、こうした考え方が大きく広がることはなかった。

実際、同タワーのカプセルが交換されることはなかった。カプセルは、ビルのコア部分に2つのフックポイントと数個のボルトで取り付けられていたが、設計上の問題により、上側の全てのカプセルを取り外すことなく下側のカプセルを取り除くことは困難だった。それでも、非対称構造のビルは文化的シンボルとなり、映画やビデオゲームにも登場した。

日本経済が力強さを失う中、時代に取り残され、より高くしゃれた高層ビルに囲まれるようになったタワーの跡地は、世界で最も地価が高い場所の一つとされる銀座の一角にあった。

取り外された23個のカプセルのうち、14個は内側、外側ともに完全に改修された。フレームのアスベストコーティングは除去された。作り付けの家具は修理されるか作り直された。それぞれのカプセルにオープンリール式のテープレコーダーが備え付けられ、オリジナルのものと、取り替えたステレオシステムを完備する予定だ。元の状態のバスルームのほか、小型冷蔵庫や作り付けの机とベッドもある。

バスルームやオーディオ機器などカプセルの内装 Photographer: Akio Kon/Bloomberg

残りはカプセルの骨格として改装されている。内部インテリアは思い思いに創造できる空白のキャンバスのようなものだ。例えば、ティールームやミニディスコといった具合に。

前田氏によると、残りのカプセルは引き取り手が決まっていない。米国や欧州、アジアの美術館などから問い合わせがあるという。

カプセルは縦4メートル、横幅と高さはそれぞれ2.5メートル。元々白色に塗られていたが、経年使用で灰色に変わっている。そして、重要な違いが一つある。タワーに取り付けられるのではなく、地面に置かれるということだ。防水加工されていて屋外に設置することができる。

前田達之氏 Photographer: Akio Kon/Bloomberg

カプセルを直接体験したい人は、長野県で可能だ。黒川氏の遺族がエアビーアンドビーを通じてカプセル4個の貸し出しを始めている。代金は一泊22万7429円だ。

解体の時は悲しかったが、この建物はメタボリズムの考え方から生まれたと前田氏は説明。カプセルを外し、それをここで再生し、出来上がったものがどんどん国内外の美術館に設置されることを考えると、解体されても楽しい建物だと感じていると語った。

